أصدرت قوت حرس السواحل الليبية بمدينة طرابلس ، بياناً عن عملية انقاذ مهاجرين على بعد 7 أميال بحرية مدينة صرمان الساحلية غرب العاصمة طرابلس.

و جاء في البيان أنه كان ضمن المهاجرين غير الشرعيين جنسيات مختلفة منهم 28 رجلا و19 امرأةو4 أطفال من جنسيات إفريقية و 3 من المغرب و6 من بنغلاديش، تم نقلهم إلى ميناء المصفاة حيث نقطة حرس السواحل، وقدمت لهم المساعد الإنسانية والطبية وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية .

في سياق متصل، أنقذت سفينة إغاثة 141 مهاجرا كانوا مكدسين في قوارب خشبية قبالة ساحل ليبيا، أمس السبت، في أول مهمة لها منذ دخولها في مواجهة مع إيطاليا ومالطا لرفض سلطات البلدين السماح لمن تم إنقاذهم بالنزول في موانئهما.

حيث أنقذت السفينة أكواريوس، التي تديرها مؤسسة “إس.أو.إس ميديتيرانيه” الفرنسية الألمانية الخيرية ومنظمة أطباء بلا حدود، 25 مهاجرا بينهم ست نساء من قارب خشبي صغير على بعد نحو 25 ميلا بحريا قبالة الساحل الليبي.