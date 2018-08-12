قال الممثل الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، الأحد، إن استعجال التوصل الى حل وإلى دولة موحدة في ليبيا هو حق مشروع لكل الليبيين .

ووجه سلامة حديثها للشباب الليبي في اليوم العالمي للشباب قائلاً، أعتقد أنكم محقون في استعجال التوصل لحل سياسي يجعل من مؤسساتكم الوطنية تعمل كما يجب وتشرع وتنفذ بلا خلافات، وفق الصفحة الرسمية للبعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي .

وأضاف سلأمة : أنا مستعجل كما أنتم مستعجلون؛ لبناء مستقبل مختلف، وهذا يقتضي أن تضغطوا على الجيل الذي بيده مقدرات السلطة اليوم لكي يستعجلوا الحل.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في 17 ديسمبر 1999، إعلان 12 أغسطس من كل عام؛ ليكون بمثابة احتفال سنوي عالمي للشباب.