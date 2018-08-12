كشف الناطق باسم قوات البحرية في طرابلس العميد أيوب قاسم عن تفاصيل احتجاز مركب صيد تونسي بالمياه الإقليمية الليبية حيث رصدت دورية لحرس خفر السواحل في نقطة “مصفاة الزاوية ” المركب التونسي على بعد 20 ميل شمال منطقة بوكماش الساحلية القريبة من الحدود التونسية أثناء قيامها بالصيد بطريقة غير شرعية داخل المياه الإقليمية وبدون تصريح رسمي.

العميد قاسم أكد على أن مركب الصيد الذي تم القبض عليه يحمل إسم “فاطمة” وعدد أفراده 4 أشخاص من مدينة المهدية التونسية ، لافتاً إلى أن عملية إحتجازه تمت عند حوالي الساعة الواحدة والنصف حيث تم اقتيادهم لنقطة مصفاة الزاوية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

و لم يذكر قاسم معلومات تفصيلية عن ما تم تداولة حول حدوث اشتباكات في تلك المنطقة وإن كان له علاقة بضبط مركب الصيد التونسي.

الناطق باسم قوات البحرية في طرابلس العميد أيوب قاسم علق على عملية إنقاذ 140 مهاجر قبال السواحل الليبية مؤكداً على أنه لم يعلن عن أي عملية إنقاذ، مشيراً إلى أن أعمال الدوريات التابعة للقوات البحرية شبه متوقفة خاصة مع تناقص أعداد القوارب التي تدخل من الساحل.