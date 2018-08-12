أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الأحد، سفيرة كندا لدى ليبيا السيدة هيلاري تشايلدز ادامز، والمستشار ومدير الأمن كارلا كاستنيا بحضور المستشار السياسي للرئيس طاهر السني وعدد من مسؤولي المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية.

وعبرت السفيرة عن سعادتها بلقاء السراج، وتقديرها لما يبذله من جهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأكدت على دعم كندا لحكومة الوفاق الوطني.

وأشارت السفيرة إلى تطلع بلادها لتطوير علاقات التعاون المشترك، وتطرقت السفيرة خلال حديثها إلى متابعتها لموضوع الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة إطلاقها.

من جانبه، رحب السراج بالسفيرة مشيداً بموقف كندا الداعم لحكومة الوفاق الوطني وللمسار الديمقراطي في ليبيا، وعرض مستجدات الموقف السياسي.

وفيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي قال رئيس الحكومة بأنه طالب بمثل هذه الإصلاحات منذ أكثر من عامين لتصحيح التشوهات في الوضعين النقدي والاقتصادي.

وأشار إلى الاتفاق الذي تم بحثه مؤخراً مع مصرف ليبيا المركزي لمعالجة سعر صرف الدينار، ومعالجة الدعم على المحروقات، وعدد من الإجراءات الأخرى التي تستهدف تصحيح تلك التشوهات.

وقال إنه تجنباً لجدل قانوني مثار بشان تلك المعالجات فإن مصرف ليبيا المركزي سيتولى الأمر كجهة مختصة.

وتطرق الاجتماع إلى موضوع الانتخابات حيث اتفق الجانبان على ضرورة توفر قاعدة دستورية سليمة لاجراءها، وأهمية أن تكون الانتخابات البرلمانية والرئاسية متزامنة، وبحث الاجتماع عدد من مجالات التعاون المتاحة بين البلدين، حيث وافقت السفيرة على مطالب السيد الرئيس بوضع برنامج للمنح الدراسية لطلبة الدراسات العليا وبرنامج آخر للتدريب في المجال المهني والتقني.

وعبر السيد الرئيس عن تطلعه إلى عودة السفارة الكندية لاستئناف عملها من مقرها في العاصمة طرابلس، لما لذلك من تأثير إيجابي على عملية التنسيق والتواصل وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، داعياً إلى تسهيل إجراءات التأشير للمواطنين الليبيين.