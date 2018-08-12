أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج الأحد بمقر المجلس سفير المجر المعتمد لدى ليبيا ديبلا مارتون رفقة نائب السفير غابور باب.

وأكد السيد مارتون دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، معرباً عن تطلع المجر إلى تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا، مشيداً بما يعايشه من أمن في العاصمة طرابلس والمدن العديدة التي زارها .

وتحدث السفير عن عمق العلاقات بين البلدين وآفاق ومجالات التعاون المشترك، وأشار إلى اعتزام وزير الخارجية المجري زيارة ليبيا خلال الأسابيع القادمة.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج بالسفير مثمناً تواجد السفارة المجرية والعمل بكامل طاقتها من العاصمة طرابلس، مؤكداً من جانبه على رغبة ليبيا في تطوير التعاون مع المجر بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، وقدم السيد الرئيس لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وبحث الاجتماع تفعيل اتفاقات التعاون بين البلدين الصديقين، كما بحث فرص التعاون خلال هذه المرحلة في مجالات عدة من بينها الأمن وبرامج تنمية القدرات، ومجال الصحة وإمكانية الاستعانة بطواقم طبية مجرية بمختلف التخصصات للعمل في ليبيا، أيضاً تم بحث التعاون في مجال الاتصالات والتعليم وبرنامج للمنح الدراسية سيعلن تفاصيله خلال زيارة وزير الخارجية إلى طرابلس.