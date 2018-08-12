أخبار ليبيا24- خاص

رغم وصولها للمغرب إلا أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس قررت عدم لعب مباراتها إمام الوداد البيضاوي المغربي إلا في موعدها.

ليعلن الاتحاد العربي عن تعذر إقامة مباراة الأهلي طرابلس والوداد في موعدها وسيحال الملف إلى لجنة الانضباط للنظر في الموضوع إما بتحديد موعد لاحق أو باحتسابها لصالح نادي الأهلي طرابلس بحسب صفحة الأهلي طرابلس علي فيس بوك.

وتلاحقت الأحداث بصورة سريعة حيث تأخرت بعثة الفريق في تونس بسبب عدم الحصول على التأشيرة المغربية ليتم تأجيل المباراة إلى السبت ولَم تتحصل البعثة على التأشيرة إلا مساء الجمعة فتقرر إقامة المباراة اليوم الأحد.

وبعد وصول بعثة الفريق الليبي للمغرب تعذر إقامة اللقاء فتمت إحالة الموضوع إلى لجنة انضباط الاتحاد العربي وتقرر عودة بعثة ممثل ليبيا إلى طرابلس يوم الأربعاء المقبل.

صفحة الأهلي طرابلس نشرت توضيحات بشان المباراة ذكرت فيه أن إدارة النادي تلقت رسالة من الاتحاد المغربي ونادي الوداد في الأول من أغسطس تفيد بأن موعد تقديم التأشيرة بإرسال كل البيانات وصور الجوازات في الموعد المحدد على تمام الساعة 10:30 صباحا وحسب الاتفاق وكل المراسلات محفوظة بملف خاص بالبطولة العربية.

وقامت إدارة النادي بحجز تذاكر سفر على يوم الثلاثاء 2018/08/07 صباحاً وأرسلت موعود الوصول لتعلم به الجامعة المغربية حتى تتمكن من تجهيز التأشيرة قبل موعد الرحلة.

وأضافت الإدارة أنه للأسف التأشيرات لم تجهز إلا يوم 2018/08/08 ومن هنا دخلنا في مرحلة أخرى وهي إيجاد طائرة تقل البعثة للمغرب خلال 24 ساعة على أن يتحمل الاتحاد العربي مصاريف النقل لأن الخطأ من المغرب ونحن غير مسؤولين على ذلك.

وأشارت إلى أنه لم يتم توفير طائرة إلا يوم الجمعة الساعة السابعة مساءا ووصلت المطار العاشرة والنصف مساءا ودخلت البعثة للفندق الساعة 12:30 صباح يوم السبت وبالتالي أسقط حق إقامة المباراة يوم السبت وذلك بسبب عدم توفر شرط 24 ساعة لإقامة المباراة، ولهذا السبب طلبنا التأجيل ليوم الأحد ولَم ولن نتنازل على حقنا الذي كفلته لنا اللوائح والقوانين هذا باختصار ما حدث .

وأكدت الإدارة سندخل الملعب جاهزين يوم الأحد ومن يريد أن يلعب سنكون هناك ومن يريد غير ذلك بيننا اللوائح تفصل في ذلك و لجنة الانضباط في الاتحاد العربي فنحن نحترم عضويتنا في الاتحاد العربي ونخضع لكل اللوائح التي تصدر عنه.