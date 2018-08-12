أخبار ليبيا24- خاص

اختتمت اليوم السبت بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية البطولة المفتوحة للتايكواندو لفئة الأشبال, والتي نظمها نادي الشموع تحت إشراف اللجنة التسييرية لرياضة التايكواندو.

وجاءت التراتيب الأولى في عشرة أوزان على النحو التالي:

وزن 20 كيلو ” تحت ” محمد عامر من صالة مصراتة

وزن 22 كيلو جرام ” تحت “محمد الشاوش من صالة مصراتة

وزن 24 كليو جرام ” تحت ” علي العلواني من نادي زناتة

وزن 26 كيلو جرام ” تحت ” محمد النجار من صالة مصراتة

وزن 29 كيلو جرام ” تحت ” يوسف عادل من نادي أبي الاشهر

وزن 32 كيلو جرام ” تحت ” محمد التكبالي من نادي زناتة

وزن 35 كيلو جرام ” تحت ” ليث صلاح الدين من الاتحاد العسكري

وزن 40 كيلو جرام ” تحت ” أيمن محمد من نادي بلخير طرابلس

وزن 45 كيلو جرام ” تحت ” فائد بيت المال من صالة مصراتة

وزن 45 كيلو جرام ” تحت ” فوق معاد بن سعود من نجوم قرقاش

وفي الترتيب العام تحصلت صالة مصراته على المركز الأول وجاء نادي زناتة طرابلس في المركز الثاني فيما جاء في الترتيب الثالث نادي الاتحاد العسكري من مدينة طرابلس.

يشار الى ان البطولة شهدت مشاركة 147 رياضيا من 27 ناديا من مدن ليبة مختلفة