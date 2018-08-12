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استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر في مكتبه في مقر القيادة العامة في الرجمة مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية عميد صلاح هويدي .

وقدم هويدي خلال اللقاء مساء أمس السبت تقريرًا مفصلًا للقائد العام حول إلقاء البحث الجنائي القبض على خمسة إرهابيين قاموا في 12 فبراير من العام 2014 ميلادي باستهداف طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية الليبية في أجواء الهلال النفطي وأدت إلى تحطمها واختفاء أربعة أفراد هم طاقمها في ذلك الوقت.

وناقش القائد العام مع مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي آليات خطة تأمين بنغازي وسيرها على الوجه الصحيح بما جعل المواطن يشعر بالأمان في المدينة وضواحيها.