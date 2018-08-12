أخبار ليبيا 24 – خاص

نبه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج خلال لقاءه مع مدير إدارة الإعلام الخارجي أحمد الأربد إلى ضرورة مساعدة وسائل الإعلام والصحفيين المحليين والأجانب على إداء واجبهم المهني، والعمل على الإسراع بإنهاء إجراءات طالبي الزيارة إلى ليبيا من المؤسسات الإعلامية الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

من ناحية اخرى، أكد السراج خلال اللقاء أمس السبت على وجوب احترام الإجراءات والقوانين الليبية وأن تراعي المؤسسات الإعلامية الدولية أهمية ذلك.

وتحدث رئيس المجلس الرئاسي عن أهمية تقديم صورة حقيقية عن ما يجري في بلادنا والحرص على أن يكون أداء مؤسساتنا الإعلامية مهنياً وراقياً، مؤكداً على ايمانه بحرية الإعلام، ودوره الحيوي والهام في خدمة الوطن والمواطن.

يشار إلى أن منظمة مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة طالبت من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج التدخل الفوري لإلغاء كافة العراقيل والإجراءات التعسفية التي يواجهها الصحفيين الدوليين والمراسلين الليبيين العاملين بمؤسسات إعلام دولية .

ووجهت المنظمة والمركز في بيان مشترك لها الخميس خطابًا إلى السراج، رداً على إعلان إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الخارجية الليبية، في بيان لها في الثالث من أغسطس الجاري، جملة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها فرض المزيد من العراقيل على مهام الصحافيين الدوليين والمراسلين الليبيين العاملين بمؤسسات ووكالات الأنباء الدولية في خطوة غير مسبوقة نحو التضييق على حرية الإعلام في ليبيا.