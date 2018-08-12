أعلن وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة التوقيع على اتفاق للتعاون القضائي المتعلق بتأمين الحدود بين ليبيا والنيجر والسودان وتشاد وكذلك لائحة لجنة التنسيق والمتابعة تعزيزاً للاتفاق الأمني الموقع بين هذه الدول.

سيالة أشار إلى أن هذا التوقيع جاء في ختام الاجتماع الثالث الذي عُقد بالعاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والعدل ورؤساء الاركان ومسؤولو الاجهزة الامنية في كل من “ليبيا، والنيجر، والسودان، وتشاد”.

كما أضاف أن اللجنة الوزارية عقدت اجتماعها الثاني بتاريخ 31 من شهر مايو الماضي بالعاصمة النيجرية نيامي وخلالها تم تحويل مذكرة التفاهم الى بروتوكول او اتفاق وتم التوقيع عليه والاتفاق على اشراك وزراء العدل والتأكيد على ضرورة توقيع اتفاق للتعاون القضائي ينص على ملاحقة المتهمين وتسليمهم.

وحول الاجتماع الوزاري الثالث الذي احتضنته العاصمة السودانية الخرطوم يوم الخميس الماضي أوضح سيالة أنه شهد التوقيع على اتفاق التعاون القضائي و التوقيع على لائحة لجنة التنسيق والمتابعة.

كما تم الاتفاق على أن تستضيف العاصمة التشادية انجامينا مركز العمليات لاعتبارات جغرافية على أن تعقد اللجنة اجتماعها خلال شهرين لاظهار المركز حيز التنفيذ، لافتاً إلى أنه قد تم الاتفاق أيضاً على عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية وهو الرابع بالعاصمة النيجرية نيامي منتصف نوفمبر المقبل.