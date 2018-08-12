هنأ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الشعب الليبي وأفراد القوات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا بمناسبة الذكرى الـ 78 لتأسيس الجيش.

السراج أكد في البيان على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، معتبراً أن الجيش الواحد هو أساس الوطن الموحد وهو المعبّر عن الوحدة الوطنية للشعب.

وأضاف :”في هذه المناسبة العزيزة أشد على أيدي رجالنا من أبناء القوات المسلحة الذين قدموا قوافل من الشهداء في الحرب على الإرهاب”.

كما لفت غلى أن القوات المسلحة تقف ببسالة رغم الانقسام وقلة العتاد إلى جانب قوات الأمن في مواجهة من يحاول العبث باستقرار الوطن من إرهابيين وخارجين عن القانون ومرتزقة ومهربين وتجار بشر.