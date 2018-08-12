استنكر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بشدة تصريحات السفير الايطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني والتدخل الايطالي في الشؤون الداخلية لليبيا ، مطالباً بطرد السفير الايطالي بأسرع وقت.

المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة جدد في بيان مصور دعوته لكل الليبيين للالتقاء داخل الوطن للوصول إلى موقف موحد لإنقاذ الوطن.

ويأتي هذا البيان عقب رفض السفير الايطالي جوزيبي بيروني في مقابلة أذيعت على قناة ليبيا إجراء إنتخابات في ليبيا بأي ثمن ومهما كانت التكلفة قبل تهيئة الظروف المناسبة ، مدعياً بأن هناك أطراف تسعى للتسريع من موعد الانتخابات للإستيلاء على السلطة.

وقد خرجت تظاهرات فى مدن طرابلس وبنغازي والخمس وصرمان بوتيرة متصاعدة يوم أمس الجمعة ضد التدخل الايطالي فى ليبيا وتصريحات السفير جوزيبي بيروني الاخيرة حول رفض الانتخابات ، وكان آخر هذه التظاهرات يوم السبت في مدينة أجدابيا وأمام مجمع مليتة للنفط والغاز غرب البلاد.