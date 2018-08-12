أكد عميد بلدية وازن محمد صنام ، فتح المعبر البري مع تونس ، وعودة حركة التنقل بينليبيا و تونس , بشكل اعتيادي، بعد إغلاق دام ثلاثة أيام متواصلة.

و قال صنام إن فتح المعبر جاء بعد مفاوضات مع الجانب التونسي بعد التوصل لإتفاق مع الجهات التونسية بوقف الإعتداءات على المسافرين الليبيين و تأمينهم .

و أضاف أن حركة المرور في الجانبين أصبحت طبيعية، و الطريق مؤمنة بعد انتهاء احتجاجات التجار التونسيين بالجانب التونسي التي بدأت منذ أيام بعد فرض الجهات الليبية القوانين واللوائح التي تمنع تهريب البضائع والمحروقات وأدى ذلك إلى تعمد التجار و بعض المواطنيين التونسيين إلى الإعتداء على الليبيين و سياراتهم أثناء عبورهم المعبر إلى تونس .