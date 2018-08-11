تمكنت دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني التونسي بالشوشة في ولاية مدنين في الجنوب التونسي وعلى بعد 7 كيلومتر من معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا من القاء القبض على 4 أفارقة 3 يحملون الجنسية الايفوارية و صومالي من بينهم امرأتين تمتهنان الدعارة مجتازين للحدود الليبية باتجاه تونس .

و ذكرت مصادر صحفية تونسية أن المهاجرين تم تحويلهم الى النيابة العمومية التي بدورها قامت بإحالتهم على فرقة الارشاد الحدودي للحرس الوطني بمدينة بنقردان الحدودية لمواصلة التحريات معهم واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم .