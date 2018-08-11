قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها ساهمت في ترحيل أكثر من عشرة آلاف مهاجر من ليبيا، من خلال برامجها للعودة الطواعية، لافتة إلى زيادة أعداد المهاجرين المحتجزين في ليبيا بشكل يثير القلق.

وأوضحت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الجمعة، أنها أعادت عشرة آلاف و950 مهاجرًا إلى بلادهم، في الفترة بين يناير وحتى شهر يوليو من العام الجاري، بينهم 9636 مهاجرًا من دول وسط وغرب أفريقيا.

وتابعت أن 325 مهاجرًا من العائدين جرى ترحيلهم إلى دول شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، والباقين من دول آسيا وشمال أفريقيا. وقالت المنظمة إن عمليات الإعادة تتم بالتعاون مع السلطات الليبية وسفارات وقنصليات الدول المعنية، وبالتنسيق مع مكاتب المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية.

وقال البيان: «مع الطلب الكبير بين المهاجرين للعودة إلى بلدانهم من ليبيا، كثفت المنظمة جهودها لمساعدة هؤلاء، والتوسع في مراكز الاستقبال، وأنشطة إعادة الإدماج، وتقديم دعم مجتمعي للعائدين وضحايا أعمال الإتجار بالبشر»