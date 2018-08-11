أخبار ليبيا24

أعلن مكتب الإعلام الأمني في قسم النجدة بنغازي أن مجموعة مسلحة قامت بالرماية على بوابة القسم على خلفية القبض على مروجي مخدرات في منطقة بوهديمة.

وأوضح المكتب الإعلامي أنه بعد ورود شكاوي كثيرة من المواطنين على تجار مخدرات يقومون بالبيع في منطقة بوهديمة تم انتقال مجموعة تابعة للقسم ومشاهدة عمليات البيع.

وأفاد مكتب الإعلام الأمني أنه بترجل أعضاء المجموعة لضبط مروجي المخدرات حيث تعرضوا لمقاومة عنيفة بالأسلحة النارية من قبل أشخاص (عسكريين) مما أدى إلى إصابة الدوريات.

وأضاف المكتب أنه تم ضبط تجار المخدرات وضبط كمية من مخدرات وأسلحة وأجهزة لاسلكية والانتقال بهم للقسم.

وأشار إلى أنه في فترة المساء من نفس اليوم قامت مجموعة مسلحة تابعة لمن تمت مداهمتهم بالهجوم على قسم النجدة والرماية عليه واستهداف أعضاء القسم والرماية علي بوابة قسم النجدة .