أخبار ليبيا24

ضبط جهاز الحرس البلدي بنغازي “غرفة شرق بنغازي” في منطقة سيدي خليفة مخزن “بيض فاسد” غير مطابق لكافة الشروط والمواصفات الصحية المتبعة.

وأفاد رئيس وحده التحقيق شرق بنغازي النقيب مرعي أكويري أنه تم ضبط هذا المخزن الخميس بعد التحري وتحديد المكان الذي يتم التخزين فيه.

وأوضح أكويري أن هذه الكمية غير مطابقة للمواصفات والشروط الصحية ولاتوجد بها شهادة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية غير ذلك المكان الذي يستعمل للتخزين مفتوح ومعرض لكافة الأمراض والقوارض والحشرات.

وأفاد رئيس وحدة التحقيق بقفل المكان وضبط العاملين به وإحالتهم للتحقيق بسبب تجاوزاتهم القانونية وتعريض حياة المواطنين للخطر.