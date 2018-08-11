أخبار ليبيا24

أفادت الإدارة العامة لأمن المنافذ في وزارة الداخلية أن السلطات التونسية في معبر وازن البري أوقفت حركة التنقل بين البلدين أمام المسافرين باستثناء الحالات الإنسانية وسيارات الإسعاف.

وأضاف الوزارة أن الإيقاف كان بسبب احتجاجات أهالي المناطق التونسية القريبة من المعبر بعد تطبيق الجهات الليبية المختصة القوانين واللوائح التي تمنع تهريب البضائع والمحروقات.

وطالبت الإدارة العامة لأمن المنافذ في وزارة الداخلية المواطنين الراغبين في التنقل عبر معبر وازن البري اخذ العلم بالخصوص.

يشار إلى أن المناطق التونسية الحدودية مع ليبيا تشهد اضطرابات واحتجاجات ومنع واعتداء على المسافرين الليبيين رفضًا لمنع تهريب الوقود والسلع إلى القطر التونسي.