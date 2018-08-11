أخبار ليبيا24

أعلنت لجنة أزمة الوقودّ والغَاز أن حرس السواحل الليبي “مصفاة الزاوية” اشتبكت اليوم السبت في عرض البحر مع عصابات التهريب وفرار بعض منهم.

وأضافت اللجنة أنه تم ضبط مركب تونسي داخل المياه الإقليمية الليبية 20 ميل شمال منطقة أبوكماش اسم المركب فاطمة يتكون طاقمه من أربعة أشخاص.

وأشارت اللجنة إلى أفراد المركب هم الحسين القروي.شكري القروي نافع القروي أحمد القروي من مدينة المهدية الساحلية، مؤكدة أنه تم جر المركب إلى نقطة حرس السواحل مصفاة الزاوية.

يشار إلى أن لجنة أزمة الوقود والغاز تمكنت من منع عمليات تهريب الوقود الليبي إلى تونس ماتسبب في احتجاجات في بن قردان ومنع عودة المسافرين الليبيين ومقايضتهم بالسماح بدخول الوقود إلى تونس.