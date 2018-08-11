أخبار ليبيا24

كشف مدير المكتب الإعلامي في الإدارة العامة للبحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي اليوم السبت عن ضبط المتورطين في إسقاط المروحية في الهلال النفطي في فبراير 2014.

وأوضح العرفي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن المروحية التي سقطت كانت تقل خمسة طيارين أسقطت عقب تزودها بالوقود من مطار السدرة.

يشار إلى أن المروحية سقطت في البحر بعد الرماية عليها بمدفع مضاد للطائرات، ولم يتم العثور على جثامين الطيارين، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة في فبراير 2014م عن فقدان طائرة عمودية روسية الصنع من طراز “MI 35″، من سرب 135 عمودي، قاعدة بنينا الجوية، على متنها خمسة عسكريين ليبيين هم:

– مقدم طيار صالح القطراني

– مقدم طيار حمد عبدالخالق الدرسي

– مقدم فني عبدالناصر محمد سالم الشوبكي

– مقدم فنـي سالم عمر المنفي