أخبار ليبيا24- خاص

تأكد بشكل رسمي انسحاب فرق الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي والجزيرة من نهائيات البطولة الليبية للكرة الطائرة تحت 19 سنة المنتظر انطلاقها اليوم السبت.

وقال رئيس اللجنة العليا للبطولة فيصل الشريف أنه تقرر أن تقام البطولة من 3 فرق فقط وهي المروج والنصر والسويحلي.

وأضاف السويحلي لـ”أخبار ليبيا24″ أن الاجتماع الفني لنهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 19 سنة عقد يوم الخميس في نادي النصر بحضور رئيس لجنة المسابقات العامة وهبي زوبي،

والمدير التنفيذي لنادي النصر أحمد التركي، رئيس اللجنة العليا للبطولة فيصل الشريف ومندوبي الأندية المشاركة وهي المروج والنصر والسويحلي ولجنة التحكيم بالبطولة واللجنة الإعلامية .

وأشار رئيس اللجنة العليا للبطولة إلى أنه ستقام كل يوم مباراة واحدة فقط على تمام الساعة السادسة مساءا .

وكانت القرعة أسفرت على المواجهات التالية :

المروج يقابل السويحلي فيما يخلد النصر للراحة السبت.

النصر يواجه الخاسر من لقاء المروج والسويحلي الأحد.

النصر يواجه الفائز من لقاء المروج والسويحلي الاثنين .

والفريق المتحصل على أكثر نقاط يتوج بالبطولة .

وتم أيضا الاتفاق على لعب مباريات الكأس مباشرة عقب ختام مباريات الدوري وفي حال عدم حضور فريق الأهلي طرابلس فسيتم لعب اللقاء النهائي للكأس يوم الثلاثاء المقبل وفيه يتواجه المروج والسويحلي، كما سيقام حفل ختام البطولتين يوم الثلاثاء المقبل.