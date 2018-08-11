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أدانت الأمم المتحدة في ليبيا الإجلاء القسري للعوائل النازحة من تاورغاء من مخيم طريق المطار في وقت مبكر من أمس الجمعة وتركهم بلا مأوى للمرة الثانية منذ سبع سنوات.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، إن “الدخول إلى مخيم للنازحين بينما الناس نيام، وتهديم المنازل وإجبارهم على الفرار وتركهم بلا مأوى، ما هو إلا انتهاك لكرامتهم وحقهم في الحماية التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

يشار إلى أن ميليشيات ما يعرف ب”المضغوط ” قامت صباح أمس الجمعة بإخراج نازحي تاورغاء من مخيم طريق المطار في العاصمة طرابلس واحتجاز معظم أرباب أسر الذين اعترضوا على طريقة طردهم من المخيم.