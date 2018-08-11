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وصف رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي – البيضاء رمزي آغا الإصلاحات الاقتصادية التي يدعيها المصرف المركزي في طرابلس ومجلس الدولة بأنها “أكذوبة إخوانية” على المواطن.

وأضاف آغا أن فتح منظومة الاعتمادات ماهو إلا هدر للعملة الأجنبية بالسعر الرسمي، مشيراً إلى أن المستفيد هم العصابات والميليشيات.

ولفت رئيس اللجنة إلى أنه عقد منذ أيام اجتماع غير معلن مع مدراء عامون للمصارف التجارية ومحافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير والمجلس الرئاسي حول خطة تنفيذ الإصلاحات من خلال قيام المصارف التجارية ببيع العملة بالسعر التوازني.

وأوضح آغا أن الرد كان هو استحالة تنفيذ ذلك في غياب وجود قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا أو قانون ينظم فرض ضريبة على العملة الأجنبية.

وأفاد رئيس لجنة السيولة في مركزي البيضاء أنه جاري البحث عن إطار قانوني يغطي هذه العملية وانتظار التعليمات.