أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع من مدينة درنة أن سلاح الجو شن اليوم الجمعة غارات مكثفة على مواقع وتحصينات الجماعات الإرهابية في منطقه “المدينة القديمة” في وسط البلاد.

وأضاف المصدر أنه بعد عدد من الطلعات القتالية يقوم بتنفيذ مهمة أخرى قتالية الآن ويستهدف إحدى النقاط التابعة لتلك الجماعات في محور وسط البلاد.

وأشار المصدر إلى أن أحد العناصر الإرهابية التابع لمجلس شورى مجاهدي درنة المنحل بسام رجب المنصوري قتل خلال المواجهات الأخيرة مع القوات المسلحة الليبية في محور وسط البلاد “المدينة القديمة”.

ولفت المصدر إلى أن “المنصوري” من مواليد 1994 ومن سكان عماره زعطوط الكائنة في “عقبة” منطقة باب طبرق ، وهو أحد إعلاميي المجلس المنحل.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الليبية تأسر عنصران من العناصر الإرهابية في محور وسط البلاد “المدينة القديمة” وتم تأمين خروجهم من قبل الوحدات العسكرية عبر شارع “وسع بالك” وتبدو عليهم آثار الإعياء.