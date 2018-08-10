أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

واتفق الجانبان خلال اللقاء التقى بمقر المجلس في طرابلس أمس الأربعاء على ضرورة توفر قاعدة دستورية سليمة لإجراء الانتخابات.

وأكد السراج على دعم المجلس الرئاسي لجهود سلامة والبعثة الأممية، معبراً عن آماله الكبيرة في أن يتمكن من حلحلة الوضع السياسي المأزوم والتقدم خطوات فعالة تجاه الحل.

وتطرق الاجتماع للإصلاحات الاقتصادية حيث أوضح رئيس المجلس الرئاسي بأنها ستأخذ طريقها للتنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة حيث يجرى دراسة الإجراءات التي تحد من تأثيراتها السلبية.