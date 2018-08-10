أخبار ليبيا24- خاص

أكد مصدر من نادي الأهلي طرابلس أن رئيس بعثة الفريق علي الأسود تلقى اتصالًا من قبل الاتحاد العربي ومراقَب مباراة الفريق أمام نظيره الوداد البيضاوي “التونسي رضا كريم” وتم إبلاغه بان مباراة الفريقين ستقام رسمياً يوم غد السبت.

وأوضح المصدر أنه تم التنسيق مع الخطوط الجوية المغربية وستغادر بعثة الأهلي طرابلس لمدينة الدار البيضاء المغربية صباح اليوم الجمعة.

وكان التأخير في الحصول على التأشيرة المغربية قد أجبر بعثة الأهلي طرابلس على التواجد في تونس رغم أنه من المفترض أن تكون البعثة قد غادرت تونس منذ يومين للاستعداد لمواجهة الوداد المغربي الجمعة.