أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد بمقر شركة الخليج العربي للنفط في مدينة بنغازي الاجتماع الفني السنوي بين إدارة الاستكشاف في المؤسسة الوطنية للنفط والإدارة العامة للاستكشاف بالشركة استئنافاً للاجتماعات الفنية الدورية بين إدارات الاستكشاف بالمؤسسة والشركات الوطنية التابعة لها.

تم خلال الاجتماع مناقشة نشاط الشركة الاستكشافي وما تم تنفيذه خلال سنة 2018 من برامج المسح السيزمي، وحفر الآبار الاستكشافية، بالإضافة إلى مناقشة برامج الاستكشاف والميزانيات المقترحة للعام القادم 2019 .

حضر الاجتماع رئيس لجنة إدارة شركة الخليج محمد بن شتوان، ومدير عام الاستكشاف عادل المريمي، وعدد من المختصين بالإدارة، ومن جانب المؤسسة الوطنية للنفط شارك في الاجتماع بشير قريعة مدير إدارة الاستكشاف وعدد من المختصين بإدارة الاستكشاف وإدارة المالية بالمؤسسة.