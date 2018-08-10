أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة السيد منير عصر، قراراً بمنح لإذن لشركة قودري سرج الأمريكية بإقامة مشروع ميناء سوسة للحاويات.

واشترط القرار رقم (59) لسنة 2018 والذي اطلعت “أخبار ليبيا24” عليه استيفاء الشروط التالية :

تأسيس أحد الأشكال القانونية المذكورة في القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، وأخذ الموافقات والأذونات اللازمة وفق صحيح القانون، الانتهاء من الأعمال المتعلقة بقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016.

ويشير القرار في مادته الثانية : مراعاة الضوابط القانونية فيما يتعلق بنسب تشغيل العمالة، والمواد الخام والآلات اللازمة للمشروع، وبرامج التدريب، وإحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية في المدة المحددة قانوناً .

وأوضح القرار في مادته الثالثة : بتولي فرع الهيأة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية الإشراف على المشروع، وقيده في السجل الاستثماري طبقاً لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2010، ولائحته التنفيذية، وذلك بعد استيفاء الشروط المذكورة في المادة رقم (1) من هذا القرار .