أخبار ليبيا 24 – خاص

غادر ظهر الخميس “244”حاج من مدينة طبرق وضواحيها إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام .

وغادرت طائرة الآيرباص التابعة للخطوط الليبية مطار طبرق إلى مطار جدة في رحلة تستغرق الساعتان والنصف تقريباً .

وقال منسق الحج والعمرة في منطقة الجبل الأخضر جمال أمهلهل لـ”أخبار ليبيا24″ إنه تم توزيع الحجيج هذا العام لمجموعات وكل رئيس مجموعة هو مسؤول على مجموعته من مطار طبرق كذلك في الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى أسرهم في ليبيا.

وأكد أمهلهل أن التنسيقية ستقوم بالاهتمام بكل الحجاج ومنهم كبار السن والذين يبلغ عددهم 182 حاج وهم بصحة جيدة وسوف نساعدهم لأداء هذه الشعائر .