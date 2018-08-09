أخبار ليبيا 24 – خاص

تلقى نادي الوداد البيضاوي، خطابا رسميا من نظيره أهلي طرابلس الليبي، يعلمه فيه بتأجيل وصوله لخوض المواجهة المرتقبة بين الفريقين، المقرر لها غدًا الجمعة في ذهاب دور الـ 32 بالبطولة العربية.

وذكر الأهلي، أن سبب التأجيل هو فشله في الحصول على تأشيرات دخول المغرب ليستحيل عليه تأمين رحلة صوب الدار البيضاء، في التاريخ المحدد للمباراة.

كما أرسل النادي الليبي، خطابا إلى الاتحاد العربي، لتوضيح الأزمة، والمطالبة بتحديد تاريخ جديد للمواجهة.

وكان الوداد يمني النفس بخوض هذه المواجهة، ليحضر نفسه لمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

إلى ذلك ذكرت مصادر إعلامية بأن الاتحاد العربي سيتكفل بإرسال طائرة خاصة لنقل فريق الأهلي لكونه الداعم للبطولة.