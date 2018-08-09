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اعتمد وزير التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة فوزي عبد الرحيم بومريز اليوم الخميس في مدينة البيضاء نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الأول للعام الدراسي 2018/2017م.

وبلغت نسبة النجاح في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الأول 63.41%، وكان عدد المتقدمون للامتحانات 25229، والناجحون 22922.

وكان عدد الطلبة المتحصلين على تقدير ممتاز 5623، فيما تحصل 8285 طالبًا وطالبة على تقدير جيد جداً، وتقدير جيد 7392 طالبًا وطالبة، والمقبول 1622 طالبًا وطالبة، في كان الغائبون 920 طالبًا وطالبة، ومن لهم دور ثاني 13227.