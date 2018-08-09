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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – ليبيا اليوم الخميس عن رفض شحنة مواد غذائية نوع الشحنة مشروب الطاقة العلامة التجارية BAISUN.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن أسباب الرفض لمخالفتها للقوانين المعمول بها رقم 112-2009 الخاص بالبيانات التوضيحية والتحذيرات.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن الكمية 23224 صندوق وبلد المنشأ تركيا، والبلد المصدر تركيا أيضًا.

وأوضح مركز الرقابة أن تاريخ الصلاحية للمنتج 22-2-2018م إلى 29-2-2020 م، لافتا إلى أن نقطة وصول الشحنة فرع مصراتة.