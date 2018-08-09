أخبار ليبيا24- خاص

طالب أعضاء منظمة المزارعين المنتفعين من القانون رقم 123 لسنة 1970 هياة الزراعة بضرورة تشديد الرقابة على الموردين للمبيدات الزراعية نظراً لخطورتها على صحة المواطنين.

وأكد الأعضاء خلال المؤتمر الثالث الذي عقد في مدينة بنغازي اليومين الماضيين على دور الشرطة الزراعية في حماية الأراضي الزراعية والغابات والمحميات من العبث والتخريب

وأوضح الأعضاء، أنه لا بد من تفعيل المصارف الزراعية ووضع الخطط اللازمة لدعم المزارع وقطاع الزراعة، لافتين إلى ضرورة تذليل الصعاب للمزارعين للقضاء على ارتفاع أسعار اللحوم والأعلاف .

يذكر أن قانون 123 لسنة 1970 وهو قانون تنموي يهدف إلى تنمية الزراعة وتطويرها والإخلال بالأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة الليبية أو التعدي عليها بحسب القانون له عواقب وخيمة.

يشار إلى أن المؤتمر أقيم تحت شعار (رؤية استراتيجية في قطاع التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي وتعميرها وحمايتها وإعادة تفعيل المشاريع الزراعية الإنتاجية المنتفع بها المملوكة للدولة الليبية).