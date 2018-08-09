أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير مستودع الغاز في طبرق جمال احويرس، لـ”أخبار ليبيا24″ إن أسباب أزمة نقص اسطوانات الغاز في المدينة هي مسؤولية الجهات الرقابية.

وأضاف أحويرس أن إنتاج مستودع تعبئة الغاز التابع لشركة البريقة لم يتوقف عن العمل ولا وجود لأزمة الغاز في طبرق فالإنتاج يصل إلى 7000 اسطوانة يومياً والمصنع يعمل بكامل طاقته الإنتاجية على مدار الساعة من أجل توفير اسطوانات الغاز للمواطنين.

وأوضح مدير المستودع أن غياب الرقابة على البيع من جهاز الحرس البلدي والجهات الأمنية وخاصة على موزعي القطاع الخاص بالمدينة هو ماجعل المواطن لايجد الاسطوانة داخل الموزعين الخاصين بعد وصول سيارة الغاز بساعات قليلة.

وأشار أحويرس إلى أن اسطوانات الغاز الموجودة في الشوارع والميادين وتباع بأسعار مرتفعة ليست من مسؤوليتنا بل هي مسؤولية الجهات الرقابية.

وتابع مدير المستودع “يصلنا الغاز السائل من مصفاة طبرق وعن طريق سيارات نقل الغاز المسال من مدينة بنغازي وشركة البريقة تقف جادة لتذليل الصعاب أمام العاملين في المستودع”.

ولفت إلى أن التوزيع داخل طبرق يصل لأكثر من 15 ألف اسطوانة إسبوعياً وهذا يغطي احتياجات المواطنين ونحن على أتم الاستعداد للتعاون مع الجهات الرقابية لتعريفهم عن كيفية التوزيع والكميات وعنوانين الموزعين الذين يستلمون الغاز”.

وأشار أحويرس إلى أن إنتاج مستودع طبرق يصل إلى الأبرق غرباً وإلى أمساعد شرقاً وأحياناً نقوم بتزويد مدينة الكفرة.