أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع في مدينة درنة أنه تم رصد القيادي لدى مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل جابر المبروك المسماري خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية في محور وسط البلاد .

وأضاف المصدر أن القيادي “المسماري” من مواليد 1979 ومن سكان منطقة شيحا الغربية التحق بكتيبة شهداء أبواسليم عند تأسيسها خلال العام 2011 ومنها انضم إلى مجلس الشورى في نوفمبر 2014.

وأفاد المصدر أن القيادي أصبح من ضمن مسؤولي الملف الأمني الفعلي لدى الشورى، كما أن لديه شقيقه الأصغر ويدعى (هاني ) مواليد 1981 وهو من ضمن منتسبي مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل .

وأشار المصدر إلى أن إحدى طائرات السرب العمودي m35 والتابعة لرئاسة الأركان الجوية الليبية شنت غارات ليليه على نقاط تابعة للجماعات الإرهابية في منطقة “المدينة القديمة” ومحيطها في وسط المدينة.

ولفت المصدر إلى أن طائرات سلاح الجو شنت أيضًا غارات أخرى طالت مواقع تلك الجماعات عصر أمس الأربعاء.

وأوضح المصدر أن هذه الضربات المكثفة من قبل السلاح الجو الليبي تأتي تمهيدا لعملية الحسم واجتياح الجيب الأخير لتلك العناصر.