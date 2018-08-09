أخبار ليبيا24

أكدت بعثة الحج الليبية هذا الموسم 1439 أن أوضاع الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة فيما يتعلق بالوضع الإنساني ممتازة ولا صحة للإشاعات المتداولة.

وأضافت البعثة في بيان لها تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخه منه أن كافة الإشاعات والأخبار الملفقة إشاعات كاذبة لا أساس لها من الصحة.

وطمأنت بعثة الحج الليبية كافة الليبيين بأن أوضاع الحجاج الليبيين ممتازة من حيث الإقامة والمواصلات والخدمات والظروف الصحية.

يشار إلى أن قرار منع مرافقين مع الحجاج كبار السن أثار الكثير من الانتقادات، الأمر الذي أدى إلى انتشار الكثير من الغضب واتشار أخبار وإشاعات عن وفاة عدد من الحجاج.