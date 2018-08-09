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أعلن الناطق الرسمي باسم الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المؤقتة، ربيع خليفة، أنه نتيجة انقطاع الكهرباء المستمر على المدن والمناطق الشرقية، ستتم تغطية أحمال مدينة طبرق عن طريق الشبكة المصرية بحمل 60 ميغاوات.

وأكد خليفة الأربعاء، أن “إدارة التحكم الجهوي تؤكد العجز المتوقع لهذا اليوم هو 250 ميغاوات، على امتداد المنطقة الشرقية”، مشيراً إلى أن “ساعات طرح الأحمال على المنطقة الشرقية ستبلغ خمس ساعات”.

وأضاف أنه يجب على المواطن بأن يقوم بالترشيد في استهلاك الكهرباء وخصوصا في هذهِ الفترة التي تشهد فيها المنطقة الشرقية ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، مشيراً إلى أن الشبكة الشرقية مفصولة عن الشبكة الغربية وستتم تغطية أحمال مدينة طبرق عن طريق الشبكة المصرية بحمل 60 ميغاوات .

وتشهد ليبيا هذه الأيام ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى أزمة أوضاع الشبكة الكهربائية غير المستقرة في المنطقة الشرقية حيث وصل انقطاع الكهرباء من 7 ساعات إلى 5 ساعات يومياً.