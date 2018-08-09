أخبار ليبيا24- خاص

عثرت كتيبة هندسة الميدان الأولى التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، على عدد من الدانات داخل الحرم الجامعي لجامعة بنغازي في منطقة قاريونس .

وقال أحد عناصر الكتيبة العريف منير العلواني إنهم تلقوا بلاغا عن طريق الغرفة الرئيسية التابعة لمديرية أمن بنغازي وتم استلام البلاغ عن طريق غرفة السيطرة في الشرطة العسكرية.

وكشف العلواني أن هذه الدانات من مخلفات الحرب التي تركتها خلفها الجماعات الإرهابية داخل الحرم الجامعي قبل دحرها وهزيمتها في كل المحاور في بنغازي.

وأوضح العريف أنهم انتقلوا لعين المكان عقب استلامهم البلاغ عن هذه المخلفات، لافتا إلى أن الدانات تمثلت هي خمس دانات هاوزر، ودانة هاون، ودانة طيران تزن 120 كيلو.

وبعد انتقال الفريق التابع لكتيبة هندسة الميدان الأولى برفقة فصيل الطوارئ التابع لفرع صنف الهندسة العسكرية، تم نقل الدانات إلى غرفة السيطرة الخاصة بالهندسة العسكرية، وبهذا تم إبعاد خطرها عن المدنيين.