أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مكتب الإعلام والتواصل بالحكومة المؤقتة أن الحكومة لبت احتياجات بلدية سرت بعد اللقاء الذي أجراه أعيانها وأعضاء مجلس النواب الممثلين لدائرتها الانتخابية، برئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ببنغازي في 29 يوليو الماضي.

وقال مدير مكتب الإعلام بالحكومة المؤقتة سالم الحصادي إن لقاء الثني الأربعاء مع عضو مجلس النواب عن دائرة سرت زايد هدية جاء لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في حل مشكلة المياه والنقص في السلع الغذائية والدوائية وغيرها من المشاكل.

وأكد الحصادي أن مضخات المياه وصلت إلى بلدية سرت وأن المؤسسة الوطنية للموارد المائية بصدد تركيبها خلال هذه الأيام لحل مشكلة شح المياه التي تعاني منها المدينة بسبب الدمار الذي تعرضت له بنيتها التحتية.

وأوضح مدير مكتب الإعلام أن وزارة الاقتصاد والصناعة بدأت في إرسال شحنات من سلعة الدقيق والسلع التموينية الأخرى عبر صندوق موازنة الأسعار، وذلك لشح توفر هذه السلع في البلدية ما فاقم من معاناة المواطن خاصة مع نقص رغيف الخبز.

وأشار الحصادي إلى أن لقاء رئيس الحكومة مع النائب زايد هدية يأتي استكمالا للقاء الذي استقبل فيه الرئيس أعيان ومشايخ بلدية سرت في مقر إقامته في مدينة بنغازي نهاية الشهر الماضي.

ونقل مدير مكتب الإعلام عن رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني تعهده بتوفير كافة احتياجات المدينة وسكانها، كونها مدينة ليبية من حقها وحق سكانها العيش الكريم، وباعتبار الحكومة المؤقتة تمثل كل الليبيين.