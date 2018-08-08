أجرى وزير الخارجية الجزائري ، عبد القادر مساهل، اتصالا هاتفيا مع الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية، جان إيف لو دريان، حسبما أعلن عنه أمس الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف.

وأوضح الناطق بأسم الخارجية الجزائرية ، أن وزير الخارجية ناقش مع نظيره الفرنسي وجهات النظر حول الوضع الليبي بالإضافة إلى القضايا المشتركة بين البلدين .

وبخصوص الوضع في ليبيا، فقد ناقش الوزيران التطورات والجهود الأخيرة المتعلقة بإنهاء الأزمة الليبية ، حيث جدد في هذا الصدد، حسب بيان الخارجية تأكيد استعدادهما الكامل لعدم ادخار أي جهد من أجل المساهمة في استكمال مسار التسوية للأمم المتحدة ومتابعة الالتزامات التي قطعتها الأطراف الليبية في مؤتمر باريس.

وشدد الطرفان في هذا السياق على ضرورة أن تمكن كل هذه الجهود من إنشاء مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها الإقليمية وسيادتها وتماسكها الوطني.