أخبار ليبيا24- خاص

كلف الاتحاد الليبي لكرة القدم لجنتين لمعاينة الملاعب التي ستقام عليها مباريات الدوري الليبي الممتاز وباقي المسابقات هذا العام واعتماد المناسب منها

وضمت اللجنة الأولى كل من حسين حبيب مرابط، و سالم السويح، وعادل سويسي وذلك لمعاينة ملاعب خليج سرت – بنغازي -الجبل الأخضر- طبرق

فيما ضمت اللجنة الثانية كل من مجدي شعيب، و جمال الهواري، والفرجاني الكاسح، ومهمتها معاينة ملاعب طرابلس –ا لمنطقة الغربية -مصراتة – المنطقة الجنوبية

وأشار قرار التكليف بالبدء رسميا في عمل اللجنتين وتقديم تقاريرها النهائية عن الملاعب.