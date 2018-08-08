ألقت أجهزة الأمن التونسي على مسافر ليبي قرب مدينة صفاقس جنوب تونس و ضبطت بسيارته 2 كليوجرام من القنب الهندي ” الحشيش ” , و ذكر مصدر أمني ان المسافر الليبي يقود سيارة تحمل أرقام تسجيل ليبي ضبط و هو يخفي المخدرات بإحكام بسيارته في طريقه لمغادرة تونس إلى ليبيا عبر معبر وازن .

و ذكرت السلطات التونسية أن المسافر ليبي كان يخبئ المخدرات خلف المقاعد الخلفية و اعترف انه يقوم بنقلها لصالح شخصين ليبي و تونسي متواجدين داخل ليبيا و ضبط أيضا مخزنا فارغا لبندقية كلاشنكوف , و أحيل المتهم بحسب الأجهزة الأمنية التونسية للجهات المختصة لمتابعة القضية و التحري عن بقية الأشخاص المشاركين في عملية التهريب .