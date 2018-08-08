أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم نادى برنيق التخصصي لألعاب القوى مسابقة للمشي لمسافة 30 كيلو متر لكبار السن .

وقال منظم السباق شعبان الجطلاوي لقد شارك في السباق حوالي “18” رياضي، وكانت الانطلاقة من بوابة جروثة – 100كم جنوب مدينة بنغازي – والنهاية كانت بالمدينة الرياضية ببنغازي.

وأشار الجطلاوي لـ”أخبار ليبيا24″ إلى أن الهدف من السباق لم يكن الفوز أو الخسارة بقدر ما كان رسالة لنشر السلام والحب عن طريق الرياضة .

وتحصل نادى برنيق على الترتيب الأول فئة الأواسط في بطولة ليبيا لاختراق الضاحية خلال البطولة المقامة في مدينة طرابلس بقيادة المدرب يونس مازق والإداري موسى بالراس علي.

يشار إلى أن احتفالية بسيطة نظمت عقب السباق تم خلالها توزيع شهادات لكل من شارك في السباق وكل من ساهم في إنجاحه .