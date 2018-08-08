قال منير سعيد عضو المجلس البلدي وازن، إن معبر ذهيبة – وازن تم إغلاقه اليوم بسبب اعتداء بعض مواطنين تونسيين على سيارات ليبية احتجاجا على وقف مرور شاحنات البضائع الى الجانب الليبي .

و نقلت اذاعة تطاوين عن مصدر امني تونسي ان معبر ذهيبة وازن يعمل بشكل عادي من الجانب التونسي فيما تم غلقه ظهر اليوم من الجانب الليبي تخوفا مما اعتبره ردة فعل قد تصدر عن التجار التونسيين عقب الاجراءات الجمركية التي تم اقرارها مؤخرا من الجانب الليبي.

فيما نقلت بعض وسائل إعلام تونسية أن الغغلاق جاء على خلفية شجار وقع بين مسافر ليبي و بعض من أفراد الأمن بالجانف التونسي ترافق مع إطلاق عيار ناري في الهواء .

و يعتبر المعبر الحدودي بين ليبيا و تونس أحد طرق التبادل التجاري بين البلدين , بالإضافة لمعبر راس جدير , يشهد المعبر حركة مستمرة للمسافرين الليبيين و خصوصا من مدن الجبل الغربي و الزنتان و المناطق الجنوبية الغربية , كما تنشط حركة التجار التونسيين عبر المعبر .