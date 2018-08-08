أخبار ليبيا24- خاص

تعاني مدن الواحات منذ فترة مشكله تهريب الوقود والسلع التموينية إلى الحدود الجنوبية لليبيا حيث تتخذ العصابات الإجرامية مناطق الواحات ملجأ لها في التزود بالوقود و السلع التموينية.

وقد قامت القيادة العامة في الأشهر الماضية بإرسال كتائب أمنية لتأمينها من الاختراقات والقضاء على ظاهرة التهريب، فمناطق الواحات مركز مهم بموقعها وتوسطها الحقول النفطية مما يستوجب تخصيص حماية لها وللمنشآت النفطية التي تقوم بتأمينها قوات من الحرس المنشات النفطية التابعة للقيادة العامة.

ويتركز التهريب في الآونة الأخيرة على الحبوب المهلوسة نوع “ترامدول” والوقود والسلع التموينية إضافة إلى تهريب البشر وذلك عن طريق الخط الساخن الذي يمر بليبيا ويعبرها من الدول الأفريقية إلى مصر.

وفي هذا الصدد تمكن عناصر قسم شرطة النجدة جالو فجر اليوم الأربعاء من ضبط سيارة نوع تويوتا لاند كروزر محمله بالوقود نوع (بنزين) معدة للتهريب.

وأكد رئيس قسم النجدة الرائد فريد أمبية أن دوريات قسم النجدة مستمرة لضبط كافة الظواهر السلبية في جالو مشيرًا إلى أن هذه العصابات تمتهن تهريب الوقود إلى دول الجوار عن طريق الحدود الجنوبية لليبيا.

وطالب أمبية الجهات الأمنية بضرورة دعم الأجهزة الأمنية بالواحات للتصدي لمثل هذه الأفعال مشيرًا إلى أن قسم النجدة يتعاون مع جهاز الحرس المنشات النفطية وتقديم الدعم والمساندة لهم أثناء تأدية عملهم.