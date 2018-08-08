أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم بوحسن إن الجلسة السابقة لمجلس النواب انتهت بتوافق أعضاء المجلس الحاضرين على أن يتم اعتماد تصويت الشعب على الدستور بعدد المقترعين يوم الاستفتاء 50+1 عن كل إقليم و ليس بعدد المسجلين.

وأضاف بوحسن في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن جلسة الأسبوع المقبل سوف يتم بموجبها التصويت على قانون الاستفتاء إضافة إلى التعديل في الإعلان الدستوري.

وأوضح النائب أنه في حالة أن الدستور لم يتحصل على نسبة 50+1 من عدد المقترعين في كل إقليم يوم الاستفتاء فإن رئاسة مجلس النواب سوف تشكل لجنة من 30 شخصية يتفق عليها لاحقا لتعديل الدستور.

وأشار بوحسن إلى أن مجلس النواب سوف يصوت على الدستور المعدل من قبل اللجنة التي ستشكل لاحقا من قبل رئاسة المجلس في جلسة بنظام الأغلبية الموصوفة و بعدد 120 نائب لاعتماد الدستور الذي ستقدمه اللجنة المشكلة.

يشار إلى أن جدلًا واسعًا تشهده ليبيا في الآونة الأخيرة بين مؤيد للتصويت على مسودة الدستور الأخيرة وبين رافض لها.