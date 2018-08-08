أخبار ليبيا24- خاص

قال الناطق باسم الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الصديق الدرسي إن الهيأة تنتظر استصدار قانون الاستفتاء من قبل مجلس النواب ليتم طرح الدستور للشعب و التصويت علية سواء بالقبول أو الرفض.

وأضاف الدرسي لـ”أخبار ليبيا24″ أنه في حالة رفض مسودة الدستور الحالية فإن الدستور سوف يعود للهيأة للتعديل في مدة أقصاها 30 يوم لتعديل أهم المواد المرفوضة و التي ستكون معلومة من قبل الشعب وأسباب رفضها.

وأشار الناطق باسم الهيأة إلى أنه بعد الانتهاء من التعديل سيطرح من جديد للاستفتاء في الغالب سوف يحظى بالموافقة لأن التعديل تم على عدد من المواد المرفوضة و التي تم تعديلها كما يرغب الشعب.

و في سياق آخر، قال الدرسي فيما يخص رئاسة الهيأة فمن المنتظر أن تعقد الهيأة في القريب العاجل اجتماعها لاختيار رئيس جديد بعد استقالة رئيسها الأسبق نوح عبد السيد و في هذه الأيام فإن رئاسة الهيأة انتقلت لنائب الرئيس لتسيير الأعمال ريثما يتم اختيار رئيس جديد.