أخبار ليبيا24- خاص

تأجلت رحلة فريق الأهلي طرابلس للمغرب إلى اليوم الأربعاء بعد أن كان من المقرر أن تسافر بعثة الفريق أمس الثلاثاء استعدادا لمواجهة الوداد في بطولة الأندية العربية.

وجاء سبب التأجيل نتيجة تأخير الحصول على التأشيرة المغربية, ووقفت هذه المشكلة أمام عديد الفرق والمنتخبات الليبية.

وكان من المفترض أن تسافر بعثة فريق الأهلي طرابلس الثلاثاء إلى المغرب من مطار قرطاج في تونس

وسيلتقي الأهلي طرابلس الوداد يوم الجمعة المقبل في افتتاح منافسات البطولة العربية لكرة القدم.

وأنهى الأهلي طرابلس معسكر إعدادي في تونس تحت إشراف مدربه المصري إيهاب جلال أجرى خلاله مباراتين وديتين .