أخبار ليبيا 24

جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تأكيده على موقف المجلس إزاء خارطة الطريق والعملية السياسية في ليبيا والمتمثلة في الاستفتاء على الدستور قبل الذهاب للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

وشدد المشري، خلال اللقاء الذي جمعه الثلاثاء مع القائمة بأعمال السفارة الهولندية لدى ليبيا “ماريون كابيني” في مقر المجلس الأعلى في طرابلس على ضرورة دعم المجتمع الدولي للأجسام الشرعية في ليبيا.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة على إنهاء التعامل مع الأجسام الموازية ووقف التدخلات السلبية الإقليمية والدولية في الشأن الليبي.

من جهتها، جددت “كابيني” دعم بلادها لمساعي الحوار من أجل الوصول إلى توافقات تنهي الانقسام السياسي في ليبيا، مشيدةً في الوقت ذاته بمرونة المجلس الأعلى للدولة وحرصه على التواصل مع مجلس النواب وتقديم كل الدعم من أجل تحقيق الاستقرار.