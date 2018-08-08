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وزع صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية صباح أمس الثلاثاء “17855” كيس دقيق على المخابز العاملة في مدينة بنغازي.

وأعلن الصندوق أنه سوف يتم توزيع باقي الكمية لبلديات (بنغازي – أجدابيا – الواحات) يوم السبت المقبل، إضافة إلى تحويل الكميات المخصصة لبلديات (المرج- البيضاء – القبة – درنة – أم الرزم ) مع تحويل باقي الكميات المخصصة لنفس البلديات الأحد المقبل.

وأضاف الصندوق أنه سيتم توزيع الدفعة الرابعة لدقيق المخابز في الرابع عشر من أغسطس بكامل الكمية على جميع المخابز العاملة بالمنطقة الشرقية وفق المخصص المعتمد والحال للصندوق من الاقتصاد.

وأشار الصندوق إلى أنه سيتم توريد سلعة الدقيق على المخابز خلال الفترة القادمة على كامل المخابز في المنطقة الشرقية.